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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın maç tarihleri belli oldu. 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

Spor
  • 04.09.2024 14:59
  • Giriş: 04.09.2024 14:59
  • Güncelleme: 04.09.2024 15:06
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın maç tarihleri belli oldu.

5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak.

Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen 3. hafta maçları, milli maç arasının dönüşünde oynanacak.

6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

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