Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın maç tarihleri belli oldu.

5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak.

Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen 3. hafta maçları, milli maç arasının dönüşünde oynanacak.

6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.