Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Volkan Ahmet Narinç ise VAR’da eşlik edecek.