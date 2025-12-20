Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız için devrede

Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile ilgilendiği iddia edildi.

Başarılı oyuncu Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.

PSV Eindhoven’dan Joey Veerman transferinde önemli mesafe kaydeden Fenerbahçe’nin, kanat hattı için alternatif isimler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Bu doğrultuda Lookman için ilk adımın atıldığı ve oyuncunun menajeriyle temas kurulduğu öne sürüldü.

MAAŞ BEKLENTİSİ SORULDU

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertliler yapılan görüşmede 28 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisini sordu. Fenerbahçe’nin, Lookman’a yıllık ücreti çift haneli rakamlara ulaşan bir teklif sunduğu ifade edildi.

Ademola Lookman, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Inter’e transferi gerçekleşmeyince Atalanta’da sezona kadro dışı başlayıp daha sonra yeniden kadroya dahil edilmişti.

Nijeryalı oyuncu, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe cephesinde transferle ilgili sürecin, oyuncu tarafının vereceği yanıta göre netlik kazanması bekleniyor.