Fenerbahçe-Galatasaray maçı: Derbi öncesi son notlar ve muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in altıncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde henüz puan kaybı yaşamayan tek takım olan Galatasaray 15 puan ile birinci sırada yer alırken Fenerbahçe ise 5 maçta topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen 2 sezonda çıktığı 79 resmi müsabakada 56 kez fileleri havalandıran Icardi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Maç ve antrenman eksiği bulunan tecrübeli santrfor ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Icardi, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 maçta 3 gol kaydetti. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıkacak.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho da Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak.

Maç öncesi iki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Maç öncesi muhtemel ilk 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe:Livekovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Djeko Galatasaray:Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Kaan, Torreira, Berkan, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen

Derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Geçen sene iki takım arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken Galatasaray'ın sahasındaki maçı ise Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'yi 1999'dan 2020'ye kadar deplasmanda mağlup edemeyen Galatasaray, Kadıköy'deki son 7 karşılaşmanın yalnızca birini kaybetti, üçünü kazandı.