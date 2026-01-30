Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sultanlar Ligi’nde haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Daikin – Fenerbahçe Medicana maçı için geri sayım başladı. “Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Voleybol Kadın maçları ne zaman?”, “Fenerbahçe Voleybol maçı canlı izle” ve “Galatasaray Daikin puan durumu” konuları, maç öncesinde zirveye çıktı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Sultanlar Ligi fikstürü kapsamında oynanacak Galatasaray Daikin – Fenerbahçe Medicana karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

Mücadele, saat 17.00’de başlayacak ve İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynanacak. Bu karşılaşma, Fenerbahçe Voleybol fikstür takibinde haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Voleybolseverlerin sıkça sorduğu “Voleybol maçları hangi kanalda?” sorusunun yanıtı net. Galatasaray Daikin – Fenerbahçe Medicana maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu yayınla birlikte izleyiciler, Fenerbahçe Voleybol maçı canlı izle seçeneğine televizyon üzerinden erişebilecek.

PUAN DURUMU ÖNCESİ KRİTİK MÜCADELE

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Medicana puan durumu ve Galatasaray Daikin puan durumu, Sultanlar Ligi zirve yarışının seyrini gözler önüne seriyor. İki takım da ilk 5 içerisinde yer alarak şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

SULTANLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (İLK 5)

Sıra Takım O G M Puan 1 VakıfBank 18 17 1 50 2 Fenerbahçe Medicana 18 15 3 47 3 Eczacıbaşı Dynavit 18 14 4 40 4 Zeren Spor 18 14 4 39 5 Galatasaray Daikin 18 13 5 41

MAÇ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bu karşılaşma, sadece bir derbi olmanın ötesinde, Sultanlar Ligi puan durumu açısından da büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Medicana’nın alacağı bir galibiyet, zirve takibini güçlendirirken, Galatasaray Daikin için alınacak bir sonuç ilk 4 yarışını doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün?

Maç, 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe Voleybol Kadın maçları ne zaman?

Fenerbahçe Medicana, bu hafta Galatasaray Daikin ile 1 Şubat 2026’da karşılaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta?

Mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Fenerbahçe Voleybol maçı canlı izle mümkün mü?

Evet, karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sultanlar Ligi’nde haftanın en kritik mücadelesi olan Galatasaray Daikin – Fenerbahçe Medicana karşılaşması, hem puan durumu hem de zirve yarışı açısından belirleyici olacak. Voleybolseverler için kaçırılmayacak bu derbi, 1 Şubat 2026 Pazar günü TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı izlenebilecek.