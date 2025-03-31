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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Ajans Haberleri
  • 31.03.2025 10:57
  • Giriş: 31.03.2025 10:57
  • Güncelleme: 31.03.2025 10:58
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Bodrum FK maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

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