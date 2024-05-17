Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Taktik ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.