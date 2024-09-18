Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.