Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa finali bugün saat 18.45'te oynanacak. TFF, zorlu karşılaşmanın VAR hakemini açıkladı. Mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR'da ise Anıl Usta ve Ali Şansalan'ın görev alacağı belirtildi.

Mücadelenin hakemi ise Halil Umut Meler. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.