Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA maçları şifreli mi? Hangi UEFA maçları şifreli?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayıncısının değişmesi akıllara Türk takımlarının UEFA maçları şifreli mi olacak sorusunu getirdi. FEnerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları şifreli mi olacak, hangi kanalda olacak sorularının yanıtı da belli oldu.

UEFA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Dolayısıyla UEFA maçları TRT kanallarında ve TRT'nn dijital platformu olan Tabii'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN UEFA MAÇLARI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Başakşehir'in Avrupa maçları TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’den canlı olarak ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

Türk takımları hariç diğer tüm yabancı takımların maçları TRT'nin tabii platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Tabii premium paketi kaç lira?

TRT'nin platformu Tabii Premium ücreti aylık 99 TL olarak belirlendi. Aylık 99 lira ile Tabii Premium abonesi olanlar, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin tüm yabancı maçlarını izleyebilecek.