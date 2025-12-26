Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın radarında! Arthur Avom kim, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve piyasa değeri ne kadar?

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yakından takip ettiği genç yıldız Arthur Avom, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient’te gösterdiği performansla Avrupa futbolunun yükselen yetenekleri arasına girmeyi başardı. Futbolseverler ve transfer gündemini yakından takip edenler tarafından sıkça araştırılan “Arthur Avom kimdir”, “kaç yaşında”, “hangi mevkide oynuyor” ve “piyasa değeri ne kadar?” sorularının tamamının yanıtları şöyle:

ARTHUR AVOM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gerçek adı Arthur Avom Ebong olan genç futbolcu, 15 Aralık 2004 tarihinde Kamerun’un Yaoundé kentinde dünyaya geldi. Güncel olarak 21 yaşında olan Avom, Kamerun Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Milli takımda şimdiye kadar 9 maçta görev alıp 1 gol kaydeden genç yıldız, Afrika Uluslar Kupası oyuncuları arasında da yer alıyor.

Bilgi Detay Doğum Tarihi 15 Aralık 2004 Yaş 21 Doğum Yeri Yaoundé – Kamerun Uyruk Kamerun Boy 1,73 m

ARTHUR AVOM HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Arthur Avom, ana pozisyonu Merkez Orta Saha olan dinamik ve teknik bir futbolcudur. Bunun yanı sıra On Numara ve Ön Libero pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. Sağ ayağını etkili kullanan genç yıldız, oyun görüşü, top hakimiyeti ve tempo gücüyle dikkat çekmektedir.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Avom, Fransa Ligue 1 ekiplerinden FC Lorient forması giymektedir. Lorient ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2024’te başlamış olup 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir. Ayrıca sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Güncel Kulüp: FC Lorient

Lig Seviyesi: Ligue 1 – Fransa 1. Lig

Sözleşme Başlangıcı: 1 Temmuz 2024

Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2026

Sözleşme Opsiyonu: 1 yıl uzatma

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Arthur Avom’un güncel piyasa değeri 9.00 milyon € olarak açıklanmıştır. Bu değer aynı zamanda kariyerinin en yüksek piyasa değeri olarak kayıtlara geçmiştir. Son piyasa değeri güncellemesi 15 Aralık 2025 tarihinde yapılmıştır.

2025 / 2026 SEZONU PERFORMANSI

Fransa Ligue 1 2025/26 sezonunda takımının önemli oyuncularından biri haline gelen Avom, istikrarlı şekilde forma giymeye devam ediyor.

Toplam 1.269 dakika sahada kalan genç yıldız, takımının oyun merkezinde kilit role sahip isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Arthur Avom, genç yaşı, Ligue 1 performansı, Kamerun Milli Takımı deneyimi ve güçlü fiziksel yapısıyla Avrupa’nın dikkat çeken orta saha oyuncularından biri haline geldi. Türkiye Süper Lig devlerinin radarında yer alan yıldız futbolcunun gelecekte yapacağı olası transferler şimdiden büyük merak konusu.