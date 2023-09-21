Fenerbahçe galibiyet serisini 11 maça çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde konuk ettiği Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 11 maça çıkardı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaştı. Sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, gruba 3 puanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarıyla sezona başlarken üst üste aldığı başarılı sonuçlarla adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı 6 maçta, 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor’a karşı da üstünlük sağladı.

Danimarka ekibini de mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 11 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.