Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı kritik bir mücadeleyle başlıyor. Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşma, hem zirve yarışını hem de haftanın genel gidişatını etkileyebilecek önemli maçlar arasında yer alıyor. Futbolseverler ise özellikle Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi gün ve saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’de taraftarı önünde galibiyet hedeflerken Gaziantep FK deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın peşinde olacak. İki takım arasında geçmişte oynanan maçlar ise Fenerbahçe’nin belirgin üstünlüğünü ortaya koyuyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşması 17 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Maç Tarih Saat Stadyum Fenerbahçe - Gaziantep FK 17 Mart 2026 20:00 Chobani Stadı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Kadıköy’de oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE İLE GAZİANTEP FK ARASINDAKİ REKABET

Fenerbahçe ile Gaziantep FK Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip büyük bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe galibiyet: 11

Gaziantep FK galibiyet: 2

Beraberlik: 0

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip fileleri 34 kez havalandırırken Gaziantep FK ise 13 gol kaydetti.

KADIKÖY’DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında Kadıköy’de oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin dikkat çeken bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı 6 Süper Lig maçının tamamını kazandı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 5 gol gördü.

FENERBAHÇE SON 11 RESMİ MAÇI KAZANDI

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe’nin son yıllarda ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler ligde oynanan son 8 maçın tamamını kazanırken, Türkiye Kupası’nda oynanan 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ilk yarısında 3-2’lik skorla elde etmişti.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de 5-0 kazanarak elde etti.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon rakibiyle deplasmanda biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki kez karşılaştı ve iki maçtan da 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE’DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Nelson Semedo Defans Sakatlık - İç Yan Bağı Yırtık Çağlar Söyüncü Defans Sakatlık - Adale Yırtığı Mert Hakan Yandaş Orta Saha Cezalı - Maçtan Men Cezası Talisca Orta Saha Sakatlık - Adale Yırtığı Edson Alvarez Orta Saha Sakatlık - Ayak Bileği

GAZİANTEP FK’DE EKSİK OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Kevin Rodrigues Defans Şüpheli Salem M'Bakata Defans Sakatlık - Çapraz Bağ Arda Kızıldağ Defans Cezalı - Sarı Kart Nazım Sangare Defans Cezalı - Sarı Kart Christopher Lungoyi Orta Saha Cezalı - Sarı Kart Denis Dragus Forvet Şüpheli

KADIKÖY’DE KRİTİK MÜCADELE

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşması haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. Kadıköy’de güçlü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek isterken, Gaziantep FK zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefleyecek.