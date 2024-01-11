Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılna açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü Tümosan Konyaspor maçının 11'inde yer alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular ise koşu ve koordinasyon sonrası çeşitli pas çalışmaları yaparken dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.