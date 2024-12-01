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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 01.12.2024 16:48
  • Giriş: 01.12.2024 16:48
  • Güncelleme: 01.12.2024 16:48
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Bireysel çalışmalarla devam eden idmanın, taktiksel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç için kampa girdi.

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