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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 25.04.2025 20:04
  • Giriş: 25.04.2025 20:04
  • Güncelleme: 25.04.2025 20:04
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Gaziantep’e hareket edecek.

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