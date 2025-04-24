Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahadaki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden çalışma, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep’e gidecek.