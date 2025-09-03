Fenerbahçe, genç futbolcuların transferinden önemli gelir elde etti

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, aldığı kadar sattığı oyuncularla da dikkati çekiyor.

Başkan Ali Koç döneminde neredeyse her sezon yüksek bedelli bir satışa imza atan sarı-lacivertli kulüp, özellikle genç oyuncuların transferinden ciddi gelir elde ediyor.

Bu sezon kadrosunu Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlerle takviye eden Fenerbahçe, transferde önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Son olarak altyapısından A takıma çıkardığı Yusuf Akçiçek'i 22 milyon avroya Al Hilal'e gönderen Fenerbahçe, oyuncu satışından gelir elde etmeye devam ediyor.

- Son 3 sezonda gençlerden yüksek gelir sağladı

Fenerbahçe, son 3 sezonun her birinde genç oyuncuların satışından yüksek gelir sağladı.

2023-2024 sezonunda en büyük transfer hamlesini Arda Güler ile gerçekleştiren sarı-lacivertliler, genç oyuncusunu Real Madrid'e gönderdi.

Fenerbahçe, bu satıştan bonuslar dışında 20 milyon avro bonservis bedelini kasasına koydu.

- Arda'yı Ferdi takip etti

Fenerbahçe, şu ana kadar en yüksek ücretli satışını ise Ferdi Kadıoğlu ile yaptı.

Sarı-lacivertli ekibe genç yaşta kazandırılan ve gösterdiği performans ve gelişimle taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi, sarı-lacivertli kulübün en yüksek bedelli satışına imza attı.

Arda Güler'in transferinden bir sezon sonra 2024-2025'te Ferdi'yi İngiltere'ye 30 milyon avro bonservisle gönderen Fenerbahçe, ciddi bir gelirin sahibi oldu.

- Bu sezon Yusuf ile önemli gelir kazandı

Fenerbahçe'de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Yusuf Akçiçek de para kazandıran gençler kervanına katıldı.

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile 2 sezondur A takımda boy gösteren Yusuf, gelişiminin ardından dikkatleri çekmeyi başardı.

Avrupa'dan da ciddi teklifler alan genç oyuncu, 22 milyon avroya Al Hilal'e transfer oldu.

Fenerbahçe böylece Arda, Ferdi ve Yusuf'tan bonuslar ve sonraki paylar hariç net 72 milyon avro gelir elde etti.

- Gençler furyası Eljif Elmas'la başlamıştı

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde ilk yüksek bedelli genç oyuncu satışını Eljif Elmas ile gerçekleştirmişti.

Genç yaşında düşük bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere katılan Eljif Elmas, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin 16 milyon avroluk bir gelir elde etmesini sağlamıştı.

Oyuncuyu İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli'ye satan Fenerbahçe, bu transferle Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

- Genç yabancıların tercihi oluyor

Fenerbahçe, transferde sıçrama yapmak isteyen potansiyelli genç oyuncuların tercihi haline geldi.

Genç oyuncu satışlarının yanı sıra Vedat Muriç, Kim min-jae ve Attila Szalai gibi yabancı oyuncuları Avrupa'nın önemli liglerine gönderen sarı-lacivertliler, transferde elini güçlendirdi.

Fenerbahçe, bu sayede Jhon Duran, Archie Brown ve Dorgeles Nene gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği isimlerin tercihi oldu.

- Ali Koç dönemindeki önemli satışlar

Fenerbahçe'nin başkan Ali Koç dönemindeki 10 milyon avro ve üstü oyuncu satışları şöyle: