Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında: N'Golo Kante ilk 11'de olacak mı?

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın akşam sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde yoluna namağlup devam eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, liderle arasındaki 3 puanlık farkı koruyarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Hazırlıkları tamamlanmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almayacak.

SKRINIAR VE EDSON YOK

PFDK’den iki maç ceza alan Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kerem Aktürkoğlu ise kart sınırında bulunuyor. Milli futbolcu, yarın sarı kart görmesi halinde 22. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Öte yandan devre arasında kadroya katılan N'Golo Kante’nin maç kadrosunda yer alacak. Fransız yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.