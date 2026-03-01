Fenerbahçe, Genk’in genç orta sahasının peşinde

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına da hız verdi.

Sarı-lacivertlilerin, genç ve potansiyelli oyunculara yönelik scouting faaliyetleri kapsamında Genk forması giyen Kenan Haroun’u takibe aldığı öne sürüldü.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe scouting ekibinin olumlu rapor verdiği, oyuncunun fiziksel kapasitesi ve oyun disipliniyle teknik heyetin dikkatini çektiği belirtildi.

POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Haberde, Kenan Haroun’un gelişim potansiyelinin yüksek olduğu ve uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Oyunun iki yönünü de oynayabilen Kenan’ın, savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurabilen, geçiş oyununa yatkın ve top kazanma oranı yüksek bir profil çizdiği aktarıldı. Genç oyuncunun merkez orta saha rolünde istikrarlı bir performans ortaya koyduğu vurgulandı.

MİLLİ TAKIM DA TAKİPTE

Öte yandan A Milli Futbol Takımı yetkililerinin de Kenan Haroun’u yakından takip ettiği iddia edildi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın onayıyla oyuncunun Türkiye’yi tercih etmesi için temasların sürdüğü öne sürüldü. Annesi Türk vatandaşı olan Kenan Haroun, Belçika U19 Milli Takımı’nda 4 kez forma giydi.

Altyapı kariyerinde Anderlecht ve PSV formaları da giyen Kenan, Genk’in genç takımının mücadele ettiği Belçika 2. Ligi’nde bu sezon 17 maça çıkarken 1 asist kaydetti. Genç orta saha oyuncusunun kulübü Genk ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.