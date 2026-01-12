Fenerbahçe, Gorgonzola'yı konuk edecek
Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe evinde İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında, yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Yves Kalin (İsviçre) ve Ricardo Ferreira (Portekiz) hakem ikilisi görev alacak.
Ligde geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan sarı-lacivertliler, grubunda lider konumda bulunuyor.