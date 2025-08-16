Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Fenerbahçeli Brown'a çarpıp taca çıktı.

23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinden topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda, defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından sekip taca gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.