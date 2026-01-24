Fenerbahçe – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 25/26 – 19. Hafta)

Trendyol Süper Lig 25/26 sezonunda 19. hafta heyecanı Kadıköy’de yaşanıyor. Futbolseverlerin yoğun şekilde araştırdığı “Fenerbahçe maçı bugün mü”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta” ve “Fenerbahçe maçı hangi kanalda” soruları yanıt buluyor. Sarı-lacivertliler, zirve yarışını doğrudan etkileyen maçta Göztepe’yi konuk ediyor.

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lig Süper Lig 25/26 – 19. Hafta Tarih 25 Ocak 2026 Saat 20.00 Stat Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI HANGİ КАNALDA?

Karşılaşma öncesi “Fenerbahçe maçı canlı izle” ve “Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz” soruları hız kazandı. Fenerbahçe – Göztepe maçı, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadele, yasal olarak başka bir kanalda şifresiz yayınlanmayacak.

PUAN DURUMU: ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR

“Fenerbahçe puan durumu” ve “Fenerbahçe’nin maçı ne zaman” aramalarıyla birlikte iki takımın ligdeki konumu da dikkat çekiyor. Fenerbahçe lider Galatasaray’ı yakından takip ederken, Göztepe üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Sıra Takım O G B M A:Y P 2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42:16 42 4 Göztepe 18 10 5 3 24:10 35

İDEAL 11’LER

Fenerbahçe (4-2-3-1)

Kaleci: Ederson

Defans: N. Semedo, J. Oosterwolde, M. Skriniar, M. Müldür

Ön libero: İ. Yüksek, M. Guendouzi

Hücum hattı: M. Aktürkoğlu, M. Asensio, A. Musaba

Forvet: A. Talisca

Göztepe (3-4-1-2)

Kaleci: M. Lis

Defans: M. Mputu, H. Tito Dos Santos, T. Altıkardeş

Orta saha: A. Cherni, A. Dennis, N. Dismas, A. Kurtulan

10 numara: J. Olaitan Ishola

Forvet: J. de Carvalho Costa, J. Santos

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe

Archie Brown – Sakat (Ayak parmağı)

Levent Mercan – Sakat (Arka adale yırtığı)

Mert Hakan Yandaş – Cezalı

Göztepe

Malcom Bokele – Cezalı

Heliton – Cezalı

Alexis Antunes – Sakat

REKABET GEÇMİŞİ: 60. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 60. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 59 lig maçında Fenerbahçe 27 galibiyet alırken, Göztepe 9 kez kazandı. 23 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 90 gol atarken, Göztepe 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

İstanbul’daki maçlar

İki takım İstanbul’da ligde 29. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 18 galibiyetine karşılık Göztepe 3 kez kazandı, 7 mücadele berabere bitti. İstanbul’daki maçlarda Fenerbahçe 56, Göztepe ise 19 gol attı.

Farklı skorlar

Rekabetteki en farklı galibiyet 1974–75 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta Fenerbahçe’nin 7-1’lik üstünlüğüyle geldi. Sarı-lacivertliler ayrıca 2001–02 sezonunda İzmir’den 5-0’lık galibiyetle döndü.

Fenerbahçe maçı bugün mü? Hayır. Fenerbahçe – Göztepe maçı 25 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports’ta canlı yayınlanacak. Fenerbahçe maçı hangi statta? Mücadele Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Fenerbahçe maçı canlı izle mümkün mü? Maç yalnızca beIN Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir.

Fenerbahçe – Göztepe maçı, Süper Lig 25/26 sezonunda 19. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe ile üst sıralardaki yerini korumayı hedefleyen Göztepe’nin mücadelesi, Kadıköy’de tempolu ve yüksek tansiyonlu bir 90 dakikanın habercisi.