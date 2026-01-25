Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ediyor: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde çıktığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fenerbahçe, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından namağlup unvanını koruyarak üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor. Göztepe ise 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 35 puanla haftaya dördüncü sırada girdi.

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Archie Brown ve Levent Mercan, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’nda final oynayan Youssef En-Nesyri ise izin sürecinin ardından takıma katıldı.

İzmir ekibinde Heliton ve Bokele kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, sakatlığı bulunan Antunes de Kadıköy’de görev yapamayacak.

TALISCA ÖNE ÇIKIYOR

Aston Villa maçında oyuna sonradan giren Anderson Talisca’nın Göztepe karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor. Ligde 11 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, son üç haftada kaydettiği 5 golle Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili ismi konumunda.

Bu sezon ligde 42 gol atan Fenerbahçe, Süper Lig’in en skorer takımı olurken; Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle en az gol yiyen ekip olarak öne çıkıyor.

Sarı-lacivertliler iç sahada 8 maçta 19 gol kaydederken, Göztepe deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada yalnızca 6 gol yedi.

Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk ettiği son altı lig maçının beşini kazandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde üçüncü kez ilk 18 haftayı namağlup geçti.

Göztepe, deplasmanda oynadığı son üç lig maçını kazandı. Ligde ön alanda en fazla top kazanan iki takım Fenerbahçe ve Göztepe.

Marco Asensio, üst üste beş lig maçında asist yapan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmayı hedefliyor.

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle başlaması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Talisca

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Furkan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson