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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 23:57
  • Giriş: 14.10.2023 23:57
  • Güncelleme: 14.10.2023 23:57
Kaynak: İHA
Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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