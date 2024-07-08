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Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

Ajans Haberleri
  • 08.07.2024 21:59
  • Giriş: 08.07.2024 21:59
  • Güncelleme: 08.07.2024 21:59
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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