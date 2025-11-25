Fenerbahçe hakem için başvuru yapmıştı: UEFA'nın kararı belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen ile oynanan karşılaşmanın hakemi Allard Lindhout hakkında resmi şikâyette bulunmuştu. Sarı-lacivertliler özellikle son dakikadaki penaltı beklentilerinin karşılık bulmaması nedeniyle Hollandalı hakemin performansını UEFA’ya iletmişti.

6 Kasım’daki maçta Jhon Duran’ın ceza sahasında yaşadığı pozisyona devam kararı verilmesi, tepki çeken an olmuştu. Fenerbahçe bu kararın ardından hakem için değerlendirme talep etmişti.

UEFA’nın, yapılan başvurunun ardından Lindhout’a bir süre görev vermeyeceği iddia edilmişti. Ancak beklentinin aksine UEFA, Hollandalı hakeme yeni bir görev verdi. Allard Lindhout, Rangers-Braga arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. Bu kararın, Fenerbahçe cephesinde tepki oluşturması bekleniyor.