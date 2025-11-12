Fenerbahçe, Hakkari'de galip geldi
Fenerbahçe, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 67. dakikasında Zeynep Kerimoğlu'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe Arsasev, 75. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
Kaynak: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti. Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Zeynep Kerimoğlu'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe Arsasev, 75. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, 9. hafta mücadelesinde Yüksekova Spor Kulübü’nü konuk edecek. 16 Kasım Pazar günü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.