Fenerbahçe hata yapmadı zirveye ortak oldu: Yarış yeniden başlıyor

Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında evinde Kayserispor'u konuk etti. Rakibi Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 yenilmesiyle ayağına gelen fırsatı tepmeyen sarı-lacivertliler, Kayseri'yi 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Kanarya artık zirveden yalnızca bir puan uzaklıkta. Karşılaşmanın önemli anları:

16. dakikada Edson Alvarez, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na ortasını yaptı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazındaki Fred'e indirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Cardoso'nun kafayla kale sahasına gönderdiği pasta son anda Semedo araya girerek tehlikeyi önledi.

ASENSIO PERDEYİ AÇTI

38. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'yla paslaşan Talisca, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcu çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı: 1-0.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ederson'un hızlı pasında Asensio, Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Fred, kale sahası içindeki Nene'yi topla buluşturdu. Genç futbolcu yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 2-0. 45+1. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Carole'un soldan kullandığı uzun taç atışında arka direkte topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, 50'nci dakikada Dorgeles Nene'nin attığı golle farkı üçe çıkardı. Kayserispor 53'üncü dakikada German Onugkha'nın attığı golle farkı bire indirdi: 3-1. Kalan dakikalarda oyundaki hâkimiyetini sürdüren sarı-lacivertli ekip 63'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı yeniden üçe çıkardı: 4-1. Kerem böylece sarı-lacivertli formayla ilk lig golünü kaydetmiş oldu. 74'te bir kez daha sahneye çıkan Onugkha maçın skorunu tayin etti: 4-2.