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Fenerbahçe - Hatayspor: 4-2

Kadıköy'de gerçekleşen mücadeleden 4-2 galip Fenerbahçe, puanını 27'ye çıkarıp liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal'ın ekibi, 9'da 9 yaparak kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu de geliştirdi.

Spor
  • 22.10.2023 21:07
  • Giriş: 22.10.2023 21:07
  • Güncelleme: 22.10.2023 21:11
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Hatayspor: 4-2
FOTOĞRAF: AA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Hatayspor'u da 4-2 mağlup ederek 9'da 9 yaptı.

Fenerbahçe'ye Hatayspor karşısında üç puanı getiren golleri 7'de Szymanski, 15'te Osayi-Samuel, 39'da Edin Dzeko ve 63'te İrfan Can Kahveci kaydetti. Konuk ekip Hatayspor'un maçtaki golleri 55. dakikada Ghoulam ve 90+4'te Aabid'den geldi.

HATAYSPOR İLK KEZ MAĞLUP
Kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştiren ve puanını 27'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla ligde ilk kez mağlup olan Hatayspor 14 puanda kaldı.

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