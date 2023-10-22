Fenerbahçe - Hatayspor: 4-2

Kadıköy'de gerçekleşen mücadeleden 4-2 galip Fenerbahçe, puanını 27'ye çıkarıp liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal'ın ekibi, 9'da 9 yaparak kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu de geliştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Hatayspor'u da 4-2 mağlup ederek 9'da 9 yaptı.

Fenerbahçe'ye Hatayspor karşısında üç puanı getiren golleri 7'de Szymanski, 15'te Osayi-Samuel, 39'da Edin Dzeko ve 63'te İrfan Can Kahveci kaydetti. Konuk ekip Hatayspor'un maçtaki golleri 55. dakikada Ghoulam ve 90+4'te Aabid'den geldi.

HATAYSPOR İLK KEZ MAĞLUP

Kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştiren ve puanını 27'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla ligde ilk kez mağlup olan Hatayspor 14 puanda kaldı.