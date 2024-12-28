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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, liglere verilen aranın ardından 5 Ocak Pazar günü oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 13:20
  • Giriş: 28.12.2024 13:20
  • Güncelleme: 28.12.2024 13:21
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli oyuncular iznin ardından Can Bartu Tesisleri’nde ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan takım, idmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Oğuz Aydın ile Dominik Livakovic’in tedavileri sürerken, özel program dahilinde çalıştı.

Tesislerde takımla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, oyuncularla görüşmelerde bulundu ve daha sonra çalışmaları yakından takip etti. 
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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