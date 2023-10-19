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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 13:50
  • Giriş: 19.10.2023 13:50
  • Güncelleme: 19.10.2023 13:50
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı. 

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. 

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