Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Sıradaki Haber