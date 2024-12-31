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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 31.12.2024 14:34
  • Giriş: 31.12.2024 14:34
  • Güncelleme: 31.12.2024 14:34
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra’da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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