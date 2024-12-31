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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 31.12.2024 14:35
  • Giriş: 31.12.2024 14:35
  • Güncelleme: 31.12.2024 14:35
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'de 18'inci haftada Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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