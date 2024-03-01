Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.