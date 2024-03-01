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Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 01.03.2024 17:01
  • Giriş: 01.03.2024 17:01
  • Güncelleme: 01.03.2024 17:01
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. 

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.

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