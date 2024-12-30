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Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 15:47
  • Giriş: 30.12.2024 15:47
  • Güncelleme: 30.12.2024 15:47
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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