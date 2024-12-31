Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın, çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarınki antrenmanla 5 Ocak Pazar günü oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.