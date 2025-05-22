Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve kuvvet programlarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.