Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.