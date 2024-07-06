Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, Avusturya ekibi Admira Wacker ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kentinde sürdüren sarı-lacivertli ekip, Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da Admira Wacker ile karşılaştı.
Admira Wacker'ın golünü 7. dakikada Reinhard Young atarken, Fenerbahçe 22. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'nun fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, karşılaşmaya Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko 11’iyle başladı.
Sarı-lacivertiler, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile hazırlık maçında karşılaşacak.