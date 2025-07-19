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Fenerbahçe hazırlık maçında UD Leiria ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 22:36
  • Giriş: 19.07.2025 22:36
  • Güncelleme: 19.07.2025 22:36
Kaynak: DHA
Fenerbahçe hazırlık maçında UD Leiria ile karşılaşacak

İSTANBUL, (DHA)- YENİ sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki ikinci hazırlık maçına yarın UD Leiria karşısına çıkacak.

Fenerbahçe’nin, yarın TSİ 22.00'de Portekiz 2. Lig ekiplerinden UD Leiria ile karşı karşıya geleceği karşılaşma Estádio Municipal de Albufeira’da oynanacak.

Sezon öncesi çalışmalarının İstanbul etabında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bu maçta Fenerbahçe’nin gollerini Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

Jose Mourinho’nun öğrencileri Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçını ise Portimonense ile oynadı. Fenerbahçe, karşılaşmayı Sebastian Szymanski’nin golleriyle 2-1 kazandı.

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