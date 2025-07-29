Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda yapılan kuvvet ve core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası reaksiyon ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı.

Sarı-lacivertliler yeni sezon çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında yarın akşam Lazio’yu konuk edecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.