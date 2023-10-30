Fenerbahçe hem tutuyor hem atıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, hem hücum hem de savunma performansıyla beğeni topluyor.

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde neredeyse tüm pozisyonlara önemli takviyeler yaparak giren sarı-lacivertliler, kadro planlamasının doğru olduğunu ispatladı.

Ligde 10. haftalar itibarıyla 28 sezonun ardından en iyi savunma başlangıcına imza atan Fenerbahçe, gol yollarında da en iyi sezonlarını yakalamayı bildi.

Söz konusu süreçte rakiplerine en az gol şansı tanıyan ve kalesine en az şut izni veren takım konumunda yer alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 1995-1996 sezonundan sonra en iyi ilk 10 hafta performansını sergiledi.

Sarı-lacivertli ekip, savunmadaki performansını hücuma da yansıttı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en çok net gol pozisyonuna giren ekip durumunda bulunan Fenerbahçe, ligde gol, isabetli şut, gol beklentisi, net gol pozisyonu, rakip ceza sahasında topla buluşma ve isabetli orta alanlarında zirvede yer aldı.