Fenerbahçe, her pozisyona transfer yaptı

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - 2025-2026 sezonunun 1. transfer ve tescil dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, kadrosunu her pozisyona takviye yaparak güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde teknik adam değişikliğinin yanı sıra 10 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, 8'i kiralık toplam 18 isimle de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe bu dönemde, geçen sezon Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ı bu sefer bonservis bedeli ödeyerek kadrosunda tuttu.

- En önemli hamle teknik direktörde yapıldı

Fenerbahçe, transfer döneminde en dikkat çekici hamleyi teknik direktör seçiminde gerçekleştirdi.

Geçen sezonu dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde kupasız tamamlayan sarı-lacivertliler, sezona Portekizli teknik adamla başlamasına karşın ani bir kararla deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertliler Mourinho'nun ardından takımı genç İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'ya emanet etti.

- Kadroya 10 oyuncu ilave edildi

Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco'nun yanı sıra futbolcu kadrosunda da önemli hamlelere imza attı.

Şampiyonluk parolasıyla çıktığı yeni sezon öncesinde kadroda zafiyet yaşamak istemeyen sarı-laciverti yönetim, her pozisyona en az 1 oyuncu takviyesi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, geride kalan sezonda kiralık getirdiği Skriniar ve geçen sezon kiralık gönderdiği 2 oyuncu dışında 10 transfer yaparken, toplamda 13 oyuncuyu yeni sezonda değerlendirmiş oldu.

Kaleci pozisyonuna Ederson ve Tarık Çetin hamlelerini yapan Fenerbahçe, savunmayı Milan Skriniar ve geçen sezon kiralık gönderdiği Yiğit Efe Demir ile çeşitlendirdi.

Bek mevkisine Archie Brown ve Nelson Semedo'yu takviye eden sarı-lacivertliler, orta alanı da Edson Alvares'in yanı sıra geçen sezon kiralık gönderdiği Bartuğ Elmaz'ı takımda tutarak güçlendirdi. Ayrıca Fenerbahçe yine orta sahada forma giyen genç oyuncu Abdou Aziz Fall'u da kadrosuna kattı.

Kanat rotasyonuna Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu ilavelerini yapan sarı-lacivertliler, forvet arkasına da Marco Asensio'yu transfer etti. Fenerbahçe gol yollarına tek hamleyi ise Jhon Duran ile gerçekleştirdi.

- 18 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe, transfer döneminde 18 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon kiralık olarak kadroya katılan Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin'in kontratları sona ererken, Serdar Aziz, Miha Zajc, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe; Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Ertuğrul Çetin ve Burak Kapacak'ı kiralarken, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'i ise bonservisiyle sattı.