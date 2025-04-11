Fenerbahçe, hisselerinin yüzde 4,8'ini yabancı yatırımcıya sattı

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin yüzde 4.8'ini yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27’ye geriledi.

Fenerbahçe tarafından KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Özel Durumlar Tebliğinde satış işleminin dün gerçekleştirildiği kaydedildi.