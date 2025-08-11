Fenerbahçe, Hollanda ekipleriyle 26. kez karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle 26. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleriyle ilk maçını 1964-1965 sezonunda oynadı. O dönemki ismi UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda şampiyonu DWS Amsterdam takımıyla eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasında da 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 1968-1969 sezonunda ise yine Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Ajax'la eşleşti. Bir önceki turda Manchester City'yi eleyen sarı-lacivertliler, ikinci turda Ajax'a hem deplasmanda hem de iç sahada 2-0'lık mağlubiyetlerle yenilerek elendi.

- İlk galibiyetini PSV karşısında aldı

Fenerbahçe, 1978-1979 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bu kez PSV Eindhoven ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleri karşısındaki ilk galibiyetine imza attı. Ancak rövanş maçını 6-1 kazanan PSV Eindhoven, üst tura yükselen taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord'la rakip oldu. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Feyenoord, İstanbul'dan da 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren sarı-lacivertliler; PSV Eindhoven ile oynadığı grup maçlarının ilkini 3-0 kazanırken, deplasmanda ise 2-0 mağlup oldu.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan sarı-lacivertliler; Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven ile G grubunda mücadele etti. PSV ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasındaki maçtan ise 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

- Avrupa Ligi'nde ilk rakip AZ Alkmaar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk Hollandalı rakibi AZ Alkmaar oldu.

2006-2007 sezonunda son 32 turunda AZ Alkmaar'la karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibiyle sahasında 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalırken, deplasman golü kuralı sebebiyle elendi.

- 8 maçlık yenilmezlik serisi

2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet alan Fenerbahçe, tek mağlubiyetini Hollanda ekibi Twente karşısında sahasında 2-1'lik skorla yaşadı. Sarı-lacivertli takım, deplasmandaki mücadeleyi ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe, kazandığı bu maçla birlikte Hollanda temsilcileriyle üst üste oynadığı 8 maçta kaybetmedi.

2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ı sahasında 1-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmandan 0-0'lık skorla döndü.

2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Feyenoord'la eşleşen Fenerbahçe, gruptaki iki maçı da 1-0'lık skorla kazandı.

2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı 5-1 kazanırken, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle dönerek gruplara kaldı. 5-1'lik skor, Fenerbahçe'nin Hollanda ekiplerine karşı elde ettiği en farklı galibiyetti.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 2 Hollanda takımıyla deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Twente ile 1-1 berabere kalırken, AZ Alkmaar'a ise 3-1 kaybederek 8 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

- Eleme usulü maçlarda 1 kez turu geçti

Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle eleme usulü oynanan karşılaşmalarda 6 kez karşı karşıya geldi.

1964-1965, 1968-1969 ve 1978-1979 sezonlarında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası, grup statüsünde oynanmıyordu. Bu sezonlarda DWS Amsterdam, Ajax ve PSV Eindhoven'la karşılaşan sarı-lacivertliler, 3 rakibine de elendi.

2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda ise AZ Alkmaar'la son 32 turunda karşılaştı ve yine turu geçemedi.

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Hollanda takımlarına karşı eleme turunda tek zaferini 2023-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente'ye karşı elde etti.

Hollanda temsilcileriyle 25 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 11 kez mağlup olurken 9 kez galibiyet sevinci yaşadı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.