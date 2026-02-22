Fenerbahçe için Jadon Sancho iddiası

Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe için dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda Jadon Sancho için harekete geçmeyi planlayabilir.

Haberde, 25 yaşındaki hücum oyuncusunun kiralık olarak forma giydiği Aston Villa’da beklentilerin uzağında kaldığı belirtildi.

KALICI TRANSFER İSTİYOR

Bonservisi Manchester United’da bulunan Sancho’nun, son yıllarda üst üste kiralık olarak gönderilmesi nedeniyle kalıcı bir takımda oynamak istediği ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan detaylara göre, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sancho’nun gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı. Aynı haberlerde Fenerbahçe’nin transfer konusunda istekli olduğu ve şartların oluşması halinde resmi adımlar atabileceği vurgulandı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maçta görev alan Sancho, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İngiliz futbolcu, sezon içindeki tek golünü ise UEFA Avrupa Ligi’nde Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı kaydetmişti.