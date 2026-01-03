Fenerbahçe iki yıldızın transferini bitirmek istiyor

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün, Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile Atletico Madrid’de oynayan Alexander Sörloth’u transfer gündemine aldığı belirtildi.

beIN SPORTS’un haberine göre Fenerbahçe’de futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğlulları, Ademola Lookman transferi için İtalya’ya gitti.

ATALANTA'YLA GÖRÜŞME YAPILACAK

Torunoğlulları’nın, Atalanta yetkilileriyle oyuncunun durumu ve olası transfer koşulları hakkında görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi ise Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth. Haberlere göre Fenerbahçe yönetiminin, Süper Kupa’da Samsunspor ile oynanacak yarı final maçının ardından İspanyol kulübüyle temas kurması planlanıyor.

Fenerbahçe cephesinde iki oyuncu için de temasların önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, görüşmelerin seyri doğrultusunda transfer sürecinin şekilleneceği kaydediliyor.