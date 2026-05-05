Fenerbahçe ile adı anılıyor: Bundesliga ekibinin hedefinde Roger Schmidt var

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un, Alman teknik direktör Roger Schmidt ile ilgilendiği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Eintracht Frankfurt, sezon sonunda teknik direktör Albert Riera ile yollarını ayıracak.

Frankfurt'un teknik direktörlük pozisyonu için iki isim öne çıktı.

Buna göre Eintracht Frankfurt'un, Alman teknik direktör Roger Schmidt ile ilgilendiği belirtildi.

Daha önce Frankfurt'u çalıştıran Adi Hütter'in de seçenekler arasında olduğu kaydedildi.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Fenerbahçe'de seçim için geri sayım sürerken başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar'ın, teknik direktörlük için Alman ekolüne daha yakın olduğu belirtildi.

İddiaya göre Aydınlar, teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ROGER SCHMİDT HAKKINDA

59 yaşındaki Alman teknik direktör Schmidt, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven ve Benfica'yı çalıştırdı.

Roger Schmidt, Red Bull Salzburg ile Avusturya Bundesliga Şampiyonluğu ve Avusturya Kupası'nı kazandı.

PSV Eindhoven ile Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nı kazanan Schmidt, Beijing Guoan ile de Çin Federasyon Kupası'nda zafere ulaştı.

Schmidt, Portekiz'deki ilk sezonunda Benfica'yı şampiyon yaptı, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de çeyref finalde Inter'e elendi. Ayrıca Portekiz Süper Kupası'nı da kazandı.