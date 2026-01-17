Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 20. randevuda

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 20. kez ligde mücadele edecek.

İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.

- Alanya'daki maçlar

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.

- En farklı galibiyetler

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

- Fenerbahçe son mağlubiyetini evinde yaşamıştı

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı.

Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.

Rakibiyle oynadığı son 9 karşılaşmadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son yenilgisini 10 maç önce yaşadı.